Kayseri'de yollar trafiğe açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda merkez ve çevre ilçelerde yolların açık olduğu bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda merkez ve çevre ilçelerde yolların açık olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 10:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Erciyes Yolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.  
Kayseri–Nevşehir Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
 Kayseri–Ankara Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
 Kayseri–Sivas Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. 
Kayseri– Pınarbaşı Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
 Kayseri–Yozgat Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. 

Kayseri–Niğde Karayolu, hava kapalı, hafif yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. 
Pınarbaşı–Gürün Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.  
Pınarbaşı–Göksun Karayolu, hava kapalı, hafif yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
 

