Kayseri'de yollar trafiğe açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda merkez ve çevre ilçelerde yolların açık olduğu bildirildi.

Kayseri'de yollar trafiğe açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda merkez ve çevre ilçelerde yolların açık olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 18:30 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;
Kayseri/Erciyes Yolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.
Kayseri/Nevşehir Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak,, yol trafiğe açık.
Kayseri/Ankara Karayolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Sivas Karayolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.
Kayseri/Pınarbaşı Karayolu, Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.
Kayseri/Yozgat Karayolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Niğde Karayolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Pınarbaşı/Gürün Karayolu, Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.
Pınarbaşı/Göksun Karayolu, Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Kayseri'de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri’de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri'nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu 'Tıkyemek' tanıtıldı
Kayseri’nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu “Tıkyemek” tanıtıldı
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!