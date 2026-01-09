Kayseri'de yollar trafiğe açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda merkez ve çevre ilçelerde yolların açık olduğu bildirildi.

Kayseri'de yollar trafiğe açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda merkez ve çevre ilçelerde yolların açık olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 17:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Erciyes Yolu, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.  
Kayseri–Nevşehir Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
 Kayseri–Ankara Karayolu, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.   Kayseri–Sivas Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.   
Kayseri– Pınarbaşı Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.   Kayseri–Yozgat Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.   
Kayseri–Niğde Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.   
Pınarbaşı–Gürün Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.   
Pınarbaşı–Göksun Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı
Hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı
Sindelhöyük'e Gençlik Merkezi ve Kütüphane yapılacak
Sindelhöyük’e Gençlik Merkezi ve Kütüphane yapılacak
Patlayan kafa sendromu: Uykuda aniden gelen korkutucu ses hissi
Patlayan kafa sendromu: Uykuda aniden gelen korkutucu ses hissi
Kayınbiraderini öldürdüğü suçlaması ile yargılanan yabancı uyruklu şahsa 25 yıl hapis
Kayınbiraderini öldürdüğü suçlaması ile yargılanan yabancı uyruklu şahsa 25 yıl hapis
Öğretmenlerin hizmet puanları artık günlük hesaplanacak
Öğretmenlerin hizmet puanları artık günlük hesaplanacak
Yeşilhisar ve Hacılar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konferansı düzenlendi
Yeşilhisar ve Hacılar’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” konferansı düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!