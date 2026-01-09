Kayseri'de yollar trafiğe açık
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda merkez ve çevre ilçelerde yolların açık olduğu bildirildi.
Emniyetin saat 17:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;
Erciyes Yolu, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.
Kayseri–Nevşehir Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri–Ankara Karayolu, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık. Kayseri–Sivas Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.
Kayseri– Pınarbaşı Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık. Kayseri–Yozgat Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.
Kayseri–Niğde Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.
Pınarbaşı–Gürün Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.
Pınarbaşı–Göksun Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol trafiğe açık.