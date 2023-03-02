'Kayseri'de Yumuşak Zeminli Araziler İmardan Uzaklaştırılmalı!'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Olay Türk TV’de Gazeteci Osman Çiftci’nin sorularını yanıtladığı programda, yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Evsen, Kayseri’yi yakından ilgilendiren Ecemiş ve Sarız Fay Hatlarının soru işaretleri bırakan bölümlerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Evsen, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’a da seslenerek, “İmar planlarının gözden geçirilmesi ve yumuşak zeminli arazilerin imardan uzaklaştırılması” çağrısı yaptı.

Evsen, Olay Türk Tv’deki programında ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile görüşme fırsatımız olursa ya da böyle bir öneri ya da tavsiyede bulunmak icap ederse, fikrimize müracaat ederlerse bu Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin içerisinde geçen Ecemiş Fayı’nın ve Sarız Fayı’nın eksik kalan bölümlerini soru işaretleri bulunan bölümlerinin, mutlak suretle araştırılarak, imar planı haritalarına işlenmesi, imar planlarının gözden geçirilmesini ve yumuşak zeminli arazilerin imardan uzaklaştırılmasını bunları dilim döndüğü kadar kendilerine söylemeye çalışacağım. Bizim görevimiz kendilerine bunları hatırlatmak, söylemek yapmak ya da yapmamak elbette ki takdir hakları kendilerine ait’ şeklinde konuştu.

