Kayseri’de yurda yerleştirilmeyen üniversite öğrencisi bulunmuyor

Geçtiğimiz senelerde, başka şehirlerde üniversite kazanan öğrencilerin barınma sorunu yaşanmıştı. Siyasetin de gündem konusu olan yurt problemi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın girişimleri sayesinde bu eğitim öğretim döneminde aşıldı. Yurt yatak sayıları arttırılırken Kayseri’de hiç açıkta öğrencinin bırakılmadığı duyuruldu. 1HA’ya konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şehir dışından gelen öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştiğini söyledi.

‘BU YIL İTİBARİYLE BAŞVURU YAPAN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİ YURTLARA YERLEŞTİRDİK’

2022-2023 eğitim döneminde yurt başvurusu yapan 1. sınıf üniversite öğrencilerinin yurtlara yerleştirildiğini söyleyen Kabakcı, “Kayseri’de yaklaşık 12 bin 500 öğrenci kapasitemiz var. Bunların yaklaşık 7 bin civarı kız öğrenciyken, 5 bin 500 civarı da erkek öğrencilerden oluşuyor. 12 tane de yurdumuz var. İlçelerimizde Pınarbaşı ve Develi’de yurdumuz mevcut, inşaatı devam eden yurtlar ise Bünyan ve Tomarza ilçesinde bulunuyor. Bu yıl itibariyle ilk başvurusunu yapan tüm 1. sınıf öğrencileri yurtlarımıza yerleştirdik. Yüzde 100 doluluk oranı ve yüzde 100 alım gerçekleşti. Çok da başarılı bir dönem oldu. Şu an yurtlardaki doluluk oranımız yüzde 100’dür. Yaklaşık 12 bin 500 öğrencimizi devlet yurtlarımızda barındırıyoruz. Şartlarımız da gayet iyi ve öğrenci memnuniyeti bizim için oldukça önemli. Kayseri’de yedekte öğrenci kalmadı tüm öğrencileri yurtlarımızda barındırıyoruz. Özel olarak da devlet desteğiyle birlikte çalışan 8 yurt ile 22 tane konuk evi, rezidans tarzında özel yurtlar var. Bunlar hem Bakanlığımız hem de İl Müdürlüğümüzce dış denetime tabi tutuluyor. Amacımız şehrimizde hiçbir öğrencimizin dışarıda kalmamasıdır, bunu da gerçekleştirdik ve başarılı olduk” dedi.

‘YURTLARDA BARINAN ÖĞRENCİLERİN TAMAMI ŞEHİR DIŞINDAN GELDİ’

Kayseri’de eğitim görecek olan öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yurt başvurusu yapması sonucunda açıkta öğrenci kalmadığını ve bu öğrencilerin tamamının şehir dışından geldiğini belirten Müdür Kabakcı, “Mevcut sayıların tamamı şehir dışından gelen öğrencileri kapsıyor. Özel yurtlarda kalan öğrencilerimiz de var ancak Bakanlığımıza müracaat eden tüm öğrencilerimiz şu an yurtlarımızda barınıyor ve yedek öğrenci kalmadı. Şu anda yurt açığı yok. Kendi çalışmalarımızı, planlamalarımızı o doğrultuda yapıyoruz. İnşaatı devam eden Erciyes Kampüsü içerisinde 2 bin kişilik yurdumuz devam ediyor. Tomarza ve Bünyan ilçesinde 300 kişilik yurdumuzun çalışmaları devam ediyor. Yatak kapasitemiz 12 bin 500 ve yurt yönetimiyle önemli bir senkronize çalışma içerisindeyiz. Önemli ölçüde de eksiğimiz olmadı. Bundan sonra da kurumumuza, bakanlığımıza yapılan başvuruları en yüksek seviyede değerlendireceğiz. Bizi memnun eden durum, hiçbir öğrencimizin dışarıda kalmamasıdır” diye konuştu.