Kayseri'de yurtlar için 250 kişilik geçici istihdam

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 6 ay süreli, yurtların bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetlerini desteklemek üzere beden işçisi mesleğinde 250 kişilik geçici süreli Toplum Yararına Program (TYP) uygulanacak.

İŞKUR Kayseri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile beden işçisi mesleğinde 250 kişilik geçici süreli Toplum Yararına Program (TYP) uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 6 ay süreli, yurtların bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetlerini desteklemek üzere beden işçisi mesleğinde 250 kişilik geçici süreli Toplum Yararına Program (TYP) uygulanacaktır” denildi.

Programlara katılmak isteyen adayların www.iskur.gov.tr, ALO-170 veya e-devlet adresinden başvuru yapmaları zorunlu iken başvuruda sorun yaşayan kişiler bünyesinde İŞKUR hizmet noktası olan ilçe belediyelerden ve kurumdan destek alabilecek. Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Haber Merkezi

