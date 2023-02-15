Kayseri'de yurtlar tamamen doldu
Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı deprem sonrası depremzedeler barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çevre illere geldi. Bu illerden birisi olan Kayseri'de KYK Yurtlarının tamamen dolduğu bilgisi verildi.
- 15.02.2023 20:25
- Güncelleme: 15.02.2023 20:25
- 139
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler çevre illere gitti. Bu illerden birisi olan Kayseri’de KYK yurtları tamamen doldu ve yurtlara gelecek depremzedeler için yurtların dolduğu bilgisi verildi.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN