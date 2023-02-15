Kayseri’de yurtlar tamamen doldu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler çevre illere gitti. Bu illerden birisi olan Kayseri’de KYK yurtları tamamen doldu ve yurtlara gelecek depremzedeler için yurtların dolduğu bilgisi verildi.