Kayseri'de Yurtlarda Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yurt incelemelerine hız kesmeden devam ediyor. Kabakcı, yaptığı açıklamada, 'Yurtlarımızda barınan öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu doğrultuda tüm yurtlarımızda yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz ve bu çabalarımız sürecek' dedi.
Kabakcı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde bulunan Sahabiye Erkek Yurdu ve Kocasinan Kız Yurdu’nu ziyaret ederek buralardaki yapılanmaları yerinde inceledi. Yurtlarda sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kabakcı, öğrencilere daha iyi bir yaşam alanı sağlamak için kararlı adımlarla ilerlediklerini vurguladı.