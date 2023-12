Kayseri’de yüzlerce vatandaş Filistin için yürüdü

Ey İslam ülkelerinin idarecileri hiçbir şey yapamıyorsanız, bari havadan, karadan ve denizden kendi ülkelerinizin limanlarından terörist İsrail'e yaptığınız ticarete bir son verin” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri şubesi öncülüğünde ‘Büyük Filistin Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Yürüyüş öğle namazından sonra Bürüngüz Camiinden pankartlar eşliğinde başlayarak Sivas Caddesi güzergahından devam edip Kayseri Valiliği önünde son buldu. Yürüyüş sonrası basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından Kuranı Kerim okunup Filistin ve Filistin halkı için dualar edildi.

Program kapsamında konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduk. Filistin'in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadık. 7 Ekim'den bu yana da her zaman olduğu gibi zulmün karşısında ve mazlum kardeşlerimizin yanında yer aldık. Biliyoruz ki zulme karşı her bir adımımız, her bir eylemimiz bizleri yeniden diriltir. 17 Aralık tarihini bilinçli olarak seçtik. Çünkü kendi ülkesinde terör faaliyetleri yaşamanın canlı şahitleriyiz. 17 Aralık'ta menfur, terör saldırı Kayseri'mizde başta Mehmetçiklerimize yönelik olarak gerçekleşmişti. Biz bir gün olsun onu unutmadık. Zulmün ne olduğunu bilen bizler, kendi memleketinde terör nedir yaşamış olan bizler, bomba sesini duymuş olan bizler Filistin'i tahayyül dahi etmek istemiyoruz. 17 Aralık 2016 tarihinde canlarımızı şehit edenler, bugün de Filistin'e saldırıyorlar. O gün taşeronlarını kullanan katil Amerika, katil İsrail bugün dünyanın gözleri önünde Gazze'de çoluk çocuk demeden insanlığı katlediyor. ancak bizim bu pervasız akının son bulacağına inancımız tamdır. Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimiz elektrikleri, suları, internetleri, hatları kesik halde saldırı altındalar. Gazze'miz büyük, enkaz yığınları altında inliyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık vicdani olan herkesin sabrını taşırmıştır. Her zamanki saldırılarını arttırmış ve okulları, hastaneleri bombalayarak kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir. Mescidi Aksa'da, Kudüs'te, Filistin'de, Filistin topraklarına, bütün ümmetin meselesi çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyen insanlara karşı namlusunu doğrultan uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Artık İsrail'in bu şımarıklığına ve terörizmine son verme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

‘BAŞTA TÜRKİYE'MİZ OLMAK ÜZERE TÜM İSLAM ÜLKELERİ VE HÜKÜMETLERİ FİLİSTİN KONUSUNDA SAMİMİ OLMALILARDIR’

İslam ülkelerine çağrıda bulunan Başkan Şahin, “Ey Batılı devletlerin sahtekar yöneticileri, ey iki yüzlü insan hakları savunucuları, ya bugün hakkın yanında olursunuz ya da sizin devrinizde sona erecektir. Ey İslam ülkelerinin liderleri unutmayın ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu zulümlere karşı vereceğiniz mücadele ancak ve ancak kendi ahiretiniz ve izzetiniz için olacaktır. İsrail bu şımarıklığını, İslam ülkelerinin ve Müslümanların sessizliğinden almaktadır. Ey İslam ülkelerinin idarecileri hiçbir şey yapamıyorsanız, bari havadan, karadan ve denizden kendi ülkelerinizin limanlarından terörist İsrail'e yaptığınız ticarete bir son verin. Başta Amerika olmak üzere tüm emperyalist ülkeler Filistin halkından meşru taleplerinden vazgeçmesini istemektedirler. Başta Türkiye'miz olmak üzere tüm İslam ülkeleri ve hükümetleri Filistin konusunda samimi olmalılardır” şeklinde konuştu.