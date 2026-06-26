Kayseri'de Zambiyalı Dominic Müslüman oldu

Kayseri'de, Zambiya vatandaşı Dominic Singoma (28), İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak 'Musa' adını aldı.

Kayseri'de Zambiyalı Dominic Müslüman oldu

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz başkanlığında gerçekleştirilen törende, Personel Şube Müdürü Mustafa Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ihtida merasimine geçildi. Müftü Ayvaz, İslam dininin temel esasları hakkında Zambiya vatandaşı Dominic Singoma'ya bilgi verdi. Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Singoma, "Musa" ismini aldı. Tören, yapılan dua ile sona erdi. Merasimde konuşan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, İslam'ın barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu belirterek Musa'yı tebrik etti. Müslüman olmanın önemli sorumluluklar da beraberinde getirdiğini ifade eden Ayvaz, yeni hayatında başarılar dileyerek her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Törenin sonunda Musa'ya "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından İngilizce Kur'an-ı Kerim ve İslam diniyle ilgili çeşitli eserler hediye edildi.

Haber Merkezi

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