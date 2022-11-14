Kayseri'de zehir taciri 32 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 32 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme suçlarından 176 olayda toplam 241 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 8’i adli kontrol neticesi serbest kalırken, 32 şahıs ise tutuklandı. Ayrıca, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 42 şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda ise belirli miktarlarda uyuşturucu madde, 292 adet uyarıcı hap, 14 adet sentetik hap, 3 adet tabanca, 3 adet tüfek, 51 adet dolu fişek ve 12 adet de uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.