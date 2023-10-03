Kayseri'de zehir tacirlerine Şafak Operasyonu: 24 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 107 kişiye işlem yapılırken, bu sabah yapılan şafak operasyonunda 24 hedef şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

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  • 03.10.2023 15:46
  • Güncelleme: 03.10.2023 16:45
Kayseri'de zehir tacirlerine Şafak Operasyonu: 24 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 107 kişiye işlem yapılırken, bu sabah yapılan şafak operasyonunda 24 hedef şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce projeli çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 107 şahsa işlem yapıldı. Ekiplerce sabah saatlerinde hedef şahısların yakalanması için 21 adrese toplamda 67 ekip 234 personelle eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 24 şahıs ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise toplam; 15 kilo 490 gram uyuşturucu madde, 47 bin 103 adet uyuşturucu hap, 49 kök kenevir, 23 tabanca, 15 tüfek, 249 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.

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İHA

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