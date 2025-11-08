Kayseri'de Zil Tatil İçin Çaldı: 315 Bin Öğrenci Ara Tatile Merhaba Dedi
???? Kayseri'de eğitim maratonuna kısa bir mola verildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Şehir genelindeki 1.123 okulda öğrenim gören tam 315 bin 44 öğrenci, ders kitaplarını bir kenara bırakıp tatilin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.
???? Öğrenciler için bu kısa mola, hem dinlenme hem de enerji toplama fırsatı sunuyor. Tatil süresi boyunca öğrenciler hem eğlenecek hem de ikinci döneme daha zinde başlamak için moral depolayacak.
???? Okullar 17 Kasım’da yeniden açılacak. Ancak öğrenciler için asıl büyük tatil, 20 Ocak’ta başlayacak olan sömestr dönemi olacak.