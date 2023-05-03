Kayseri'de Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na görkemli açılış

Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından Zincidere Mahallesi’nde 55 bin metrekare alana yapılan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Talas Belediyesi, Zincidere Mahallesi’nde 55 bin metrekarelik alanda atıl durumdaki sulama göledini 300 milyon TL’ye vatandaşların doğanın içerisinde rahat bir nefes alabileceği hale getirerek, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı adı altında görkemli bir törenle hizmete açtı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kazanılan şeyler biranda olmuş şeyler değil. Burada büyük mücadeleler verildi. Herkesin emeği ve katkısıyla ülkemiz son derece medeni, son derece modern bir seviyeye geldi. Bunlar bir gayretin sonucu ve bir çalışmanın ürünü. Dolayısıyla bu çalışmalardan vazgeçilirse veya çalışma yön değiştirirse bunların kalacak gibi bir şeyi yok. Bundan 20-30 sene öncesini düşünün problemler nelerdi. Geçmişe bir bakın. Çok çok gerideydi. Şimdi çok şükür 20 senede alınan tedbirlerle ve kararlarla başta Kayseri olmak üzere her alanda değişti. Belediye otobüsleri değişti, raylı sistemler geldi. Bunlar bir kazanım. Herkes rahat ve huzur içerisinde. 85 milyonun her biri tek başına şerefli birer Türk vatandaşı. Dolayısıyla bunların kıymetini bilelim. Çekilen sıkıntıların hepsi bitti. Bunlara sahip olma iradesini göstermek lazım. Önümüzdeki günler bu konudaki bu milletin imtihanıdır. Bunların devam etmesi lazım. Biranda bahçeler, ağaçlar ve çiçekler solabilir. Böyle bir ihtimal olduğunu bilin. Dolayısıyla buna göre herkesin çalışması lazım” diye konuştu.

“Bu çalışmaların hepsi vatandaşın rahatı ve konforu için”

Törenin açış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Buranın adı Zincidere 100. Yıl Mesre Alanı. Doğal yaşam olarak ne varsa burada onu tercih etmeye çalıştık. Doğayı incitmeden burayı değerlendirmeye çalıştık. Çok şükür cumhuriyetimizin 100’üncü yılındayız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk tesise biz isim verdik. Burası 100’üncü yıl mesire alanı olarak gururla 300 milyon TL de para harcayarak halkımıza sunduğumuz bir yer. Sadece Zincidere’de olmasından dolayı adı Zincidere. Yakındaki köylerden, kırsal mahallelerden başlayarak Talas’ın ve Kayseri’nin, herkesin burada başımızın üstünde yeri var. Doğal olması noktasında, doğayı incitmeyecek şekilde aşırı derecede titizlik gösterdik. Buranın tamamı 55 bin metrekare. 26 bin metrekare yüzey alanı var. Bura 1960’larda sulama göleti olarak yapılmış ve bir müddet devam ettikten sonra kendi kaderine terk edilmişti. Bir güz gününde Haseki bakanımdan rica ettim ve ’Böyle bir yer var, bir bakar mısınız’ dedim. O da rahmetli Recep Mamur’la beraber buraya hava almak için geldiler ve ’Burayı yaparsan adam olur’ dediler. O günden bugüne geldik. Telefon ettiler ve Milli Emlak’tan buranın bize tahsisi sağlandı. Ondan önce de burasının su bölümünü Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan arzu etmiştik. Bu aşamaların hepsinde bakanımızın desteği oldu. Biz burayı ihale ettik ve yapmaya başladığımızda yanımızda komando tugayı vardı. Hulusi bakanımız da bize burada yardımcı oldu ve rahatlıkla sonuca erdik. 4 yıldan beri çok şey yaptık. 28 senedir belediyeciyim, Haseki bakanımla uzun süre beraber çalıştık. Bir şehrin ilerlemesi, hatta medeniyetlerde de üst üste konularak gidilir. Herkes bir şeyler yaptı. Bu çalışmaların hepsi vatandaşın rahatı ve konforu için” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilikte marifet bir şehri inşa etmektir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Belediyecilikte marifet bir şehri inşa etmektir, ihya etmektir, imar etmektir. Ancak onun kadar öneli olan şey de orada yaşayan insanların gönlünü hoş tutmaktır. Onların gönlünü almaktır, duasını almaktır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, şehirler taştan topraktan ibaret değildir. Canlı organizmalardır. Bakım istiyor, ihtimam gösterilmek istiyor. Her an üzerine titrensin istiyor. Aynı zamanda şehirler arasında müthiş bir rekabet var. Bu rekabette de geriye düşmemek gerekiyor. Şöyle güzel bir söz var; ’Bir şehrin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır.’ Vali beyden başlayarak yerelde görev alan bütün yöneticilerimiz kol kola girmişler. Şehir için güzel işler yapıyorlarsa o şehrin geleceği aydınlıktır” dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek alanın açılışı gerçekleştirildi. Protokol daha sonra alanı gezerek, incelemelerde bulundu. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.