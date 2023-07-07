Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tır, otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

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  • 07.07.2023 14:43
  • Güncelleme: 07.07.2023 15:00
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Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde tır, otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Pınarbaşı yolu Bahçecik Mahallesi’nde 4 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, araçlarda bulunan yaralılar H.H, A.H, M.A.H, B.H ve A.M. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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