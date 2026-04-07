Kayseri'de zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri genelinde zirai don beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, çarşamba gece saatlerinden itibaren 1200 metre rakıma kadar hafif, 1200 ile 1500 metre rakım arasında orta kuvvette, 1500 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. Özellikle Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Develi ve Erciyes çevresinde don riskinin daha etkili olacağı bildirildi. Uyarının 9 Nisan saat 00.00’dan 10 Nisan 2026 saat 09.00’a kadar geçerli olacağı belirtildi.
Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların oluşabilecek risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.
(RHA)

Haber Merkezi

