Kayseri’de ziyaret edilebilecek müzeler

Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18-24 Mayıs tarihleri arasında “Müzeler Haftası” kutlanmaktadır. Tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Kayseri de zengin kültürel mirasıyla Müzeler Haftası’nda öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. Kentte bulunan müzeler, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere Anadolu’nun köklü tarihine ışık tutuyor. Kayseri’deki müzeler ise şu şekilde: Selçuklu Uygarlığı Müzesi (Salı-Pazar 09.00-19.00), Arkeoloji Müzesi(Her gün 08.30-17.30), Milli Mücadele Müzesi(09.00-17.00), Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi(08.00-17.00), Kayseri Lisesi Millî Mücadele Müzesi(08.00-17.00), Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi(09.00-17.00), Atatürk Evi Müzesi(Salı-Pazar 08.00-17.00), Kent ve Mimar Sinan Müzesi(09.00-17.00) ile Abdullah Gül Müzesi (Her gün 09.00-17.30).