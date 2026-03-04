Kayseri Defterdarlığı bünyesinde 10 kişilik İşgücü Uyum Programı başlıyor
İŞKUR Kayseri tarafından Kayseri Defterdarlığı bünyesinde 10 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacağı duyuruldu.
İŞKUR Kayseri Kayseri Defterdarlığı bünyesinde 10 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda başvurular 4-8 Mart tarihleri arasında yapılacak. Çalışma tarihleri ise 16.03.2026-31.12.2026 olarak belirlendi.
Yapılan açıklamada, “İŞKUR İlan panosu/Sosyal Medya Hesapları ve ilgili kamu kurumunun ilan panolarında 11.03.2026 tarihinde açıklanacak. Katılımcılar program başlangıcından itibaren ilk dört hafta; haftada 5 gün, program devamında ise haftada 3 gün çalışacak olup günlük çalışma süresi 7,5 saattir. Katılım sağlanan her gün için 1.375 TL ödeme yapılır. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primleri ödenir” denildi.