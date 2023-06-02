Kayseri değerler eğitimi merkezi ve Erciyes üniversitesi işbirliği için toplantı yapıldı

. Erdemlerimizle Varız Projesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılından itibaren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 okulda pilot uygulaması gerçekleştiriliyor. Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya proje içerisinde geliştirilen öğretmen kılavuz kitaplarında ortaya çıkan gereksinimlerle ilgili " Öğretmen kılavuz kitaplarını ve diğer içeriklerimizi hazırlarken millî manevi ve kültürel değerlerimizi yansıtan sosyal medya ve dijital içeriklerin eksikliğini gördük. Bu amaçla Erciyes Üniversitesi Fakülteleri iş birliği amacıyla bugün Sayın Rektörümüzle görüştük" dedi. Görüşme neticesinde Rektör Fatih Altun " Geçtiğimiz gün Kayseri Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, üniversitemizde gerçekleştirilen bazı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni medyada yer alan değerler odaklı dijital içeriklerin eksikliğine dair sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. Bu toplantıda değerler düzeyinde bir çalışma gerekliliğini de görmüş olduk. KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi çalışmaları ve Erciyes Üniversitesi Akademik çalışmalarının neticesinde ortak çalışmalar yapılması gerekliliği gündemimize gelmiştir. İş birliği çalışmalarına önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağız." dedi.