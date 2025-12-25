Kayseri’deki 2 firmanın ürünlerinde usulsüzlük tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen listede Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren 2 firma daha yer aldı.

SUCUKTA VE KÖFTEDE KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

‘Zirve Sucuk Ve Pastırma-Ramazan Helvacı’ firmasına ait ‘İnci Çiftliği’ markasının ‘Isıl İşlem Görmüş Piliç Parmak Sucuk’ ürününde ‘Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti’ usulsüzlüğü belirlendi.

Ayrıca ‘Elif Yemek Hizmetleri-Gülizar Koşmaz’ firmasına ait ‘Dana Köfte (Pişmiş)’ ürününde ‘Kanatlı Eti Tespiti’ usulsüzlüğü belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimler sonucunda ‘taklit ve tağşiş’ yapıldığı tespit edilen 2 firma, bugün yayınlanan ‘Taklit ve Tağşiş Listesi’nde yer aldı.