Kayseri'deki 2 firmanın ürünlerinde usulsüzlük tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesine Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen listede Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren 2 firma daha yer aldı.
SUCUKTA VE KÖFTEDE KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ
‘Zirve Sucuk Ve Pastırma-Ramazan Helvacı’ firmasına ait ‘İnci Çiftliği’ markasının ‘Isıl İşlem Görmüş Piliç Parmak Sucuk’ ürününde ‘Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti’ usulsüzlüğü belirlendi.
Ayrıca ‘Elif Yemek Hizmetleri-Gülizar Koşmaz’ firmasına ait ‘Dana Köfte (Pişmiş)’ ürününde ‘Kanatlı Eti Tespiti’ usulsüzlüğü belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimler sonucunda ‘taklit ve tağşiş’ yapıldığı tespit edilen 2 firma, bugün yayınlanan ‘Taklit ve Tağşiş Listesi’nde yer aldı.