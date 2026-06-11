Kayseri'deki 29 kütüphanede 555 bin kitap var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kütüphane İstatistikleri, 2025 veririni yayınladı. Yayınlanan verilere göre; Türkiye’de kütüphanelerden yararlanan toplam kişi sayısı 39 milyon 194 bin 669, kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 7 milyon 160 bin 225, ödünç verilen materyal sayısı 8 milyon 897 bin 407 ve toplam kitap sayısı 26 milyon 41 bin 29 olarak açıklandı. Kayseri’de bulunan 29 kütüphaneden de 2 milyon 192 bin 825 kişi faydalanıyor. Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 138 bin 225 iken ödünç verilen materyal sayısı 207 bin 893, toplam kitap sayısı ise 555 bin 120 olarak açıklandı. 555 bin 120 kitabın içerikleri ise şu şekilde sıralandı: Felsefe ve psikoloji alanında 20 bin 598, dini kitaplar alanında 34 bin 471, sosyal bilimler alanında 107 bin 156, dil ve dil bilim alanında 8 bin 531, doğa bilimleri ve matematik alalında 10 bin 600, uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında 16 bin 678, sanat alınanda 20 bin 253, edebiyat alanında 266 bin 122, coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler alanında ise 54 bin 364 kitap bulunuyor.