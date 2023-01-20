Kayseri’deki 7 Cimnastikçi milli takım kampına davet edildi

Kayseri Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Cimnastik takımında ve Olimpik Kadro Cimnastik kadrosunda bulunan sporcular milli takım hazırlık ve gelişim kampına gidecek isimler belli oldu.

Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mehmet Eren Kökoğlu, Onurhan Demir ve Hüsnü Aktaş İstanbul’da yapılacak olan Yıldızlar Milli Takım Hazırlık ve gelişim kampına çağırıldı. Melih Dumlu İzmir’de yapılacak olan genç erkekler milli takım hazırlık ve gelişim kampına davet edildi. Hasan Bulut ve Mert Efe Kılıçer ise Bolu’da düzenlenecek olan Büyük Erkeklerde Milli Takım Kampına katılacak. Sporcular müsabakalara antrenörler Mehmet Bilgin ve Aziz Baran Atay yönetiminde çıkacak.