Kayseri'deki ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve 'acil yıkılacak' raporu verilen 12 katlı binanın yıkımına başlandı.

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  • 20.02.2023 17:31
  • Güncelleme: 21.02.2023 11:25
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Kayseri'deki ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve ’acil yıkılacak’ raporu verilen 12 katlı binanın yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bina ağır hasar görmüş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından binanın yıkılmasına karar verilmişti.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından binanın yıkımına geniş güvenlik önlemi altında başlandı. Yıkım işlemini birçok vatandaş da takip etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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