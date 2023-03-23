Kayseri'deki AĞIR ve ORTA HASARLI okulları kimler yaptı?

Kayseri'de ağır ve orta hasarlı 21 okul ve bir pansiyon binası bulunuyor. Zor zamanlarda insanların sığınabileceği, binlerce öğrencinin eğitim gördüğü, en sağlam yapılar olması gereken 21 okulu yapanlar ve denetleyenlerden hesap sorulup sorulmayacağı merakla bekleniyor.

PAYLAŞ
  • 23.03.2023 10:21
  • Güncelleme: 23.03.2023 10:21
  • 125
Kayseri'deki AĞIR ve ORTA HASARLI okulları kimler yaptı?

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilimizde bulunan ağır ve orta hasarlı eğitim binalarının sayısı ve isimleri yayınlandı:

'İlimizde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde 3, sonrasında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 14 okul ağır hasarlı; 4 okul ve 1 pansiyon orta hasarlı olmak üzere toplamda 21 okul ve 1 pansiyon binası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır ve orta hasarlı okullardaki öğrenciler uygun okullara tahliye edilerek eğitim öğretim süreçleri sorunsuz şekilde devam etmektedir.Bu okullar:
 
Ağır Hasarlı Okullar
 
Deprem öncesinde;

Kocasinan İlçesi Cumhuriyet İlkokulu,

Uluslararası Şehit ÖmerHalisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi,

Mithatpaşa İlkokulu.

Deprem sonrasında ise;

Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu,

Kadir Has Ortaokulu,Gözüakçalar İlkokulu,

Yunus Emre Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu,

Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu,

Melikgazi İlçesiBesime Özderici Ortaokulu,

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu,

Talas İlçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu,

Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu,

Yeşilhisar İlçesi Atatürk İlkokulu,

Ovaçiftlik İlkokulu,İncesu İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi. 

Deprem sonrasında acil yıkım kararı olan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu B Blok ile Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu’nun yıkılması işlemleri tamamlanıldı.
 
Orta Hasarlı Okullar
 
Tomarza ilçesi Dadaloğlu Battal Topuz Anadolu Lisesi,

Melikgazi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D3 Blok (Metal İşleri Atölyesi),

Yahyalı Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Atölyesi,

Yeşilhisar Mesleki Anadolu Elektrik Lisesi Elektrik-Elektronik Atölyesi orta hasarlı okullar olupYahyalı ilçesi Hacı Zeliha Kurmel Kız Pansiyonu ise orta hasarlı kamu yapılarındandır.

Orta hasarlı yapılarda ilgili mevzuat gereği “tamir ve tadilatı yapılıncaya kadar kullanılamayacağı” hükmü yer aldığından söz konusu yapıların tahliye işlemleri tamamlanmış olup söz konusu yapılarda onarım işlemlerine başlanıldı.'

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında sadece 41 konut yuva olabildi

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında sadece 41 konut yuva olabildi

Kayseri Hastanelerinde 14 bin 430 Depremzede tedavi gördü

Kayseri Hastanelerinde 14 bin 430 Depremzede tedavi gördü

İşkur 309 depremzedeyi işe yerleştirdi

İşkur 309 depremzedeyi işe yerleştirdi

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseldi

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseldi

Doğal gazı kesme şartlarında değişiklik yapıldı

Doğal gazı kesme şartlarında değişiklik yapıldı

İftar duası ve anlamı nedir?

İftar duası ve anlamı nedir?

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

4
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

5
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

6
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serhan Çetinsaya: 'Kayseri'ye bir tek çivi dahi çakmak istemiyorum'

Serhan Çetinsaya: “Kayseri'ye bir tek çivi dahi çakmak istemiyorum'

1 Kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

1 Kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

DAHA FAZLA
Kayseri'de 12.224 Depremzedeye Piskososyal Destek Sağlandı

Kayseri'de 12.224 Depremzedeye Piskososyal Destek Sağlandı

Kayseri'de 45.202 Depremzede Ağırlanıyor

Kayseri'de 45.202 Depremzede Ağırlanıyor

Deprem sonrası vertigo şikayetleri arttı

Deprem sonrası vertigo şikayetleri arttı

OSB Başkanı Yalçın, düşen işsizlik rakamlarını değerlendirdi

OSB Başkanı Yalçın, düşen işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Erkilet Kütüphanesi'nde minikler Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği düzenledi

Erkilet Kütüphanesi'nde minikler Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği düzenledi