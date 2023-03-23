Kayseri'deki AĞIR ve ORTA HASARLI okulları kimler yaptı?

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilimizde bulunan ağır ve orta hasarlı eğitim binalarının sayısı ve isimleri yayınlandı:

'İlimizde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde 3, sonrasında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 14 okul ağır hasarlı; 4 okul ve 1 pansiyon orta hasarlı olmak üzere toplamda 21 okul ve 1 pansiyon binası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır ve orta hasarlı okullardaki öğrenciler uygun okullara tahliye edilerek eğitim öğretim süreçleri sorunsuz şekilde devam etmektedir.Bu okullar:



Ağır Hasarlı Okullar



Deprem öncesinde;

Kocasinan İlçesi Cumhuriyet İlkokulu,

Uluslararası Şehit ÖmerHalisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi,

Mithatpaşa İlkokulu.

Deprem sonrasında ise;

Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu,

Kadir Has Ortaokulu,Gözüakçalar İlkokulu,

Yunus Emre Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu,

Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu,

Melikgazi İlçesiBesime Özderici Ortaokulu,

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu,

Talas İlçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu,

Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu,

Yeşilhisar İlçesi Atatürk İlkokulu,

Ovaçiftlik İlkokulu,İncesu İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Deprem sonrasında acil yıkım kararı olan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu B Blok ile Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu’nun yıkılması işlemleri tamamlanıldı.



Orta Hasarlı Okullar



Tomarza ilçesi Dadaloğlu Battal Topuz Anadolu Lisesi,

Melikgazi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D3 Blok (Metal İşleri Atölyesi),

Yahyalı Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Atölyesi,

Yeşilhisar Mesleki Anadolu Elektrik Lisesi Elektrik-Elektronik Atölyesi orta hasarlı okullar olupYahyalı ilçesi Hacı Zeliha Kurmel Kız Pansiyonu ise orta hasarlı kamu yapılarındandır.

Orta hasarlı yapılarda ilgili mevzuat gereği “tamir ve tadilatı yapılıncaya kadar kullanılamayacağı” hükmü yer aldığından söz konusu yapıların tahliye işlemleri tamamlanmış olup söz konusu yapılarda onarım işlemlerine başlanıldı.'