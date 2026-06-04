Kayseri'deki asayiş uygulamalarında 123 aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerince genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 144 ekip ve 496 personelin katılımıyla kent genelinde toplam 72 noktada eş zamanlı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Yapılan asayiş uygulamaları neticesinde; 123 aranan şahıs yakalandı, 5 bin 256 şahıs ve 2 bin 38 araç sorgulandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. 14 yoklama kaçağı şahsa gerekli adli işlemler yapıldı, 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 yakalamalı/haciz oto ele geçirildi. 46 şahsa Kabahatler Kanunu'nun çeşitli maddelerinden işlem yapılırken, 1 şahsa 6136 SKM'den işlem yapılırken, 7 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine teslim edildi. 35 araç trafikten men edilirken,8 sürücüye "Alkollü araç kullanmaktan" işlem yapılarak toplam 34 sürücünün trafik kanununun ilgili maddelerinden sürücü belgesi geri alındı.