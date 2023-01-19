Kayseri'deki barajlarda 'kuraklık' alarmı

Yağışın olmadığı Kayseri'de, barajlardaki su seviyeleri ciddi şekilde azalırken, çiftçileri kuraklık korkusu sardı. Kayseri'de yoğun şekilde kuraklığın yaşandığını kaydeden Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş Kayseri'de kuraklık aşırı derecede devam ediyor dedi.

PAYLAŞ
  • 19.01.2023 11:45
  • Güncelleme: 19.01.2023 13:48
  • 75
Kayseri'deki barajlarda 'kuraklık' alarmı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yağışın olmadığı Kayseri’de, barajlardaki su seviyeleri ciddi şekilde azalırken, çiftçileri "kuraklık" korkusu sardı. Kayseri’de yoğun şekilde kuraklığın yaşandığını kaydeden Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri’de kuraklık aşırı derecede devam ediyor" dedi.

Kayseri’de kar ve yağmurun yeteri kadar yağmamasından dolayı barajlardaki su seviyeleri azaldı. Kentte bulunan Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi sıfıra düşerken, kentin en büyük barajı olan Yamula’da ise su seviyesi yüzde 7’lere kadar düştü. Suların altında kalan eski yapılar ise, suların çekilmesiyle beraber gün yüzüne çıktı.

"Kayseri’de kuraklık aşırı derecede devam ediyor"

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de yoğun şekilde kuraklığın yaşandığını kaydederek, "Güz döneminde yağmur yağmadı. Bundan dolayı ekinler randımanlı çıkmadı. Bu durum halen sürüyor. "Kar yağar" dedik ama kar da yağmadı. Yaşanan kuraklıktan dolayı tüm Türkiye’deki çiftçilerimizde bir tedirginlik var. Kimsenin elinde olan bir şey değil. Kayseri’de kuraklık aşırı derecede devam ediyor. Ekilen yerlerde ekinlerin bir kısmı çıktı ama bir kısmı da çıkmadı. Kuraklıktan dolayı hem ülkemize hem de çiftçimize çok ciddi kayıpları oluyor. Hem yem kaybı hem de hayvanlar yaylaklarda istedikleri kadar ot bulamıyorlar. Bundan dolayı hayvancılıkta sıkıntıya giriyor. Kayseri kuraklıktan nasibini alıyor ama bizler de inşallah önlemlerimizi alırız. Ne derecede başarılı olabiliriz ama onu da bilemiyorum. Barajlarımızdaki su seviyeleri çok ciddi şekilde düştü. Geçen sene de çok ciddi derecede düşmüş Kar yağışından sonra artış yaşanmıştı. Bu sene kar yağmadığı için barajlardaki su seviyesinde yükselme yok. Artık suyun barajların ve sulu tarıma geçmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öyle bir zaman gelir ki, belki suyun damlasına bile muhtaç olabiliriz. O yüzden nerede olursak olalım, suyun kıymetini bilmek durumundayız. Çılgın sulama gibi yöntemlerle sulamanın artık bitmesi lazım. Su kıymetli ve bundan sonra daha da kıymetli olacak" ifadelerini kullandı.

Güneş ayrıca, kuraklıktan dolayı çiftçilerin mağdur olmaması için ürünlerini TARSİM ve kuraklık sigortası yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Başkan Büyükkılıç, 16 İlçeyi Hizmetle Buluşturdu

Başkan Büyükkılıç, 16 İlçeyi Hizmetle Buluşturdu

Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

İYİ Parti'li Özhan'dan, 'Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin' başvurusu

İYİ Parti’li Özhan’dan, ‘Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin’ başvurusu

Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

DAHA FAZLA
Kayseri'de 'Yerel Medya Buluşmaları' gerçekleşti

Kayseri’de ‘Yerel Medya Buluşmaları’ gerçekleşti

İş hanında Sinan Ateş detayı

İş hanında Sinan Ateş detayı

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek Başkanlığında toplandı

İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek Başkanlığında toplandı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı