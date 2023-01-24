Kayseri'deki barajların doluluk oranları, geçen seneden daha iyi

 Yaşanan kuraklığa rağmen Kayseri'deki barajların geçtiğimiz seneye göre doluluk oranı, tahminlerin aksine yüksek olduğu öğrenildi. 15 Ocak 2022'de barajlarda toplam 221,181 hektometreküp su bulunurken, bu sene ise 346,608 hektometreküp su bulunuyor. 

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  • 24.01.2023 11:00
  • Güncelleme: 24.01.2023 11:00
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Kayseri'deki barajların doluluk oranları, geçen seneden daha iyi

Türkiye ve Kayseri’de son 30 yılın en kurak sonbaharı geride kaldı. Kış aylarında olduğumuz bugünlerde de beklenen yağışlar bir türlü yağmıyor. Kuraklık riski her geçen gün kendisini hissettirirken, Kayseri’deki barajlardan geçtiğimiz seneye göre sevindirici haberler geldi. Barajlardaki kullanılabilir su miktarı ve doluluk oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha fazla olduğu açıklandı.

Kayseri sınırlarında DSİ tarafından işletilen toplam 13 baraj ve gölet bulunuyor. 15 Ocak 2023 itibariyle barajların toplam doluluk oranının yüzde 14 seviyelerinde olduğu öğrenildi. Bu oran bir önceki senenin aynı tarihinde yüzde 9 idi. Yani son 30 yılın en kurak sonbahar ve kış aylarının yaşanmasına rağmen şu an barajlardaki su seviyesi, geçen seneden yüzde 5 daha fazla. 

Kayseri sınırlarında yer alan 13 baraj ve gölette toplam kullanılabilir su oranı ise 346,608 hektometreküp. Bu oran geçen sene 221,181 hektometreküp idi. Aradaki fark ise 127,427 hektometreküp daha fazla.

KAYSERİ’DE YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde yağışsız hava bu hafta da devam edecek. Son tahminler ışığında önümüzdeki cumartesi gününden itibaren sıcaklıkları düşmesi ve yağışın gelmesi bekleniyor. Cumartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur etkili olabilir. Yağışların, takip eden günlerde de aralıklarla sürmesi tahmin ediliyor.

Kayseri’den geçen Seyhan ve Kızılırmak nehirleri üzerinde kurulu bulunan barajların bir yıllık farkla doluluk oranları şu şekilde: 
Baraj İsmi:    15.1.2022 (%)    15.1.2023 (%)    Fark (%)
Şeyhli        72            56        - 16
Gümüşören    22            35        + 13
Bahçecik        55            56        + 1
Kızılırmak Nehri üzerinde ve Kayseri sınırlarındaki barajlar;
Ağcaşar        6            34        + 28
Kovalı        8            49        + 41
Yamula        3            7        + 4
Sarıoğlan        0            4        + 4
Akköy        5            0        - 5
Sarımsaklı    40            40        0
Tekir            0            0        0
İ.Sel Kapanı    8            20        +12
Kayapınar    14            12        - 2
Çerkezsöğütlü    2            2        0
TOPLAM:        9            14        5

1ha

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