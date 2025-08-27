Kayseri'deki bu İmam Hatip'ten 14 Kız öğrenci Tıp Fakültesi'ni Kazandı

Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) elde ettikleri üstün başarılarla İmam Hatip okullarının eğitimdeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Hazırlanan “2025 YKS Gurur Tablosu”na göre okuldan 14 öğrenci Tıp Fakültesi, 5 öğrenci Diş Hekimliği, 3 öğrenci Eczacılık, 9 öğrenci Mühendislik, 3 öğrenci Hukuk, 3 öğrenci Hemşirelik, 3 öğrenci Psikoloji, 3 öğrenci Dil ve Konuşma Terapistliği, ayrıca Mimarlık, Veterinerlik, Uzay ve Havacılık, İngilizce İktisat, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi birçok alana da öğrenci yerleştirme başarısı gösterildi.

Bu sonuçlarla birlikte, İmam Hatip çatısı altında yetişen gençlerin hem akademik hem de manevi donanımlarıyla geleceğe yön verdiği bir kez daha tescillendi. “Başarılı ve erdemli nesiller” yetiştirme vizyonuyla hareket eden okul, Kayseri’de ve Türkiye genelinde İmam Hatiplerin gurur kaynağı oldu.

Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi, öğrencilerin bu büyük başarısında emeği geçen tüm öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek, gençlerin ülkeye ve ümmete faydalı bireyler olarak yetişmeye devam edeceğini vurguladı.