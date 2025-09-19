Kayseri'deki çiftçilere müjde: 74 milyon 737 bin lira tarımsal destek

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere toplam 74 milyon 734 bin liralık destek vereceklerini açıkladı. 43 milyon 960 bin lira buzağı desteği, 23 milyon 390 bin lira çiğ süt desteği, 2 milyon 954 bin lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 589 bin lira malak desteği ve 3 milyon 844 bin lira hayvan hastalıkları tazminatı desteği verileceği açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’nın son hanesi 4-6-8 ile bitenler ve Vergi Kimliği Numarası’nın son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 ile bitenler için 19.09.2025 18.00 tarihinde verilmeye, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’nın son hanesi 0-2 ve Vergi Kimliği Numarası’nın son hanesi 0-2 ile bitenler için ise 26.09.2025 18.00’dan sonra tarımsal destek verileceği açıklandı.