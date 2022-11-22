Kayseri'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 22.11.2022 17:14
  • Güncelleme: 22.11.2022 17:47
Kayseri'deki cinayetin zanlısı tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gece Bulutları Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Halil T. ile Özhan Ö. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özhan Ö., yanındaki bıçakla Halil T.’ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Halil T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, gözaltına alınan Özhan Ö. polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özhan Ö., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Kayseri Gündem
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