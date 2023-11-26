Kayseri'deki cinayette 3 tutuklama

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında bekar evinde meydana gelen ve 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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  • 26.11.2023 19:55
  • Güncelleme: 26.11.2023 21:38
Kayseri'deki cinayette 3 tutuklama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında bekar evinde meydana gelen ve 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Muhammed Alhalaf ile kardeşi Ahmet Alhalaf tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet büro Amirliği ekipleri, kısa sürede katil zanlısı H.E. (21) ile birlikte olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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