Kayseri'deki cinayette 3 tutuklama

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında bekar evinde meydana gelen ve 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Muhammed Alhalaf ile kardeşi Ahmet Alhalaf tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet büro Amirliği ekipleri, kısa sürede katil zanlısı H.E. (21) ile birlikte olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.