Kayseri'deki fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Kayseri'de yatak baza üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

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  • 28.10.2023 15:12
  • Güncelleme: 28.10.2023 15:37
Kayseri'deki fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yatak baza üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 43. Cadde üzerinde bulunan yatak baza üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, fabrika ise kullanılamaz hale geldi.

Diğer yandan ekiplerin çalışması ve yangında kullanılamaz hale gelen fabrika da İHA dronu ile havadan görüntülendi.

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İHA

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