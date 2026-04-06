Kayseri'deki Filistin Çadırı, Gazzelilerin Sofrasına Aş Oluyor

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Filistin Dayanışma Çadırı haftanın her günü, halkı Filistin konusunda bilgilendirmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek maksadıyla açık bulunduruluyor.

İsrail'in katliam ve Filistin'de uyguladığı soykırımlara karşı Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan bu çadırın nöbet koordinasyonu, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından gerçekleştiriliyor.

İHH Kayseri İnsani Yardım Vakfı, İyilik-Der, Ribat Vakfı, Miraç Kültür ve Dayanışma Derneği, Erkam Vakfı, Erciyes Kadın Platformu, Peygamber Sevdalıları, Mirasımız Derneği ve ASDER gibi kuruluşların düzenli nöbet tuttuğu Filistin Çadırı'nda aynı zamanda Kayseri Valiliği'nden izinli bir bağış sandığı da bulunuyor.

Bağış kumbarasında biriken yardımlar, İHH, Ribat İnsani Yardım ve İyilikder aracılığı ile kesinti yapılmadan günlük olarak Gazze'ye ulaştırılıyor.

Filistin Çadırı aracılığı ile sadece 2026 yılı Ramazan ayında yaklaşık 3 milyon TL tutarında insani yardım Gazze'ye ulaştırıldı.

Toplanan bağışlar Gazze'de başta sıcak yemek dağıtımları olmak üzere ekmek, gıda paketi ve bebek maması dağıtımları, kışlık ve yazlık kıyafet, tıbbi malzeme dağıtımları gibi projelerde kullanılıyor.