Kayseri'deki firmanın konkordato başvurusu reddedildi

İnka Bakır Sac Sanayi Ticaret Limited Şirketi için Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından açıklanan karara göre şirketin, konkordato başvurusu reddedildi.

Konkordato sürecinde bulunan İnka Bakır Sac Sanayi Ticaret Limited Şirketi için ara karar açıklandı. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mühlet ve konkordato talebinin reddedilmesine karar verdi.
Konuya ilişkin resmi duyuruda; “Davacı İnka Bakır Sac Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan yargılaması sonunda verilen ara karar nedeniyle; "1-Davacının ‘kesin mühlet ve konkordato talebinin reddine’
2-Davacı hakkında verilmiş olan geçici mühlet kararının, konkordato komiserlerinin görevleri dahil verilmiş olan tüm tedbirlerin kaldırılmasına,
3-Koşulları bulunmadığından davacı hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olduğu hususu ilan olunur. 24/10/2025” ifadelerine yer verildi.

