Kayseri'deki genç kadın yetiştirici 10 milyon liralık hibe desteği aldı
Kayseri'deki genç kadın yetiştirici, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının yüzde 50'sini hibe almaya hak kazandı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde genç bir kadın girişimci Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının yüzde 50'sini hibe almaya hak kazandı.
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mesut Erer’de hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu.