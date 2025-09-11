Kayseri'deki havacılık ve uzay lisesi 'ELMAS Programı'na dahil edildi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen “ELMAS Programı” kapsamına alındığını açıkladı. Milletvekili Cıngı yaptığı açıklamada: “Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz daha ilk günden şehrimize katkı sunmaya başladı. Lisemiz, “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı” tarafından özellikle teknisyen ve tekniker yetiştirme maksatlı stratejik bir insan kaynakları projesi olan “Elmas Programı" kapsamına dahil edilen Türkiye'deki 13 okul içerisinde yerini aldı. Bugün de, Melikgazi Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve mesleki ve teknik eğitimin en üst seviyede verileceği bu programın tanıtımında ülkemize ve gençlerimize olan güvenimiz daha da arttı. Türkiye ‘nin son 20 yılda yaptığı teknolojik atağa beşeri sermaye biriktirecek olan ELMAS Programının başarılı olacağına olan inancımız tamdır. Aslında bundan sonra ülkemizin ihtiyacı olan eğitim metodu tam da Savunma Sanayiinde yapılan uygulama gibi stratejik ve ihtisaslaşmış programlarla büyük değil ama derin projeler geliştirerek en yüksek seviyede insan yetiştirmektir. Bu güzel projenin bütün sektör ve eğitim alanlarına yayılmasını hayal ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.