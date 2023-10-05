Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’de bulunan hububat üreticilerinin kışlık ekim için hazırlık dönemi kapsamında mazot ve gübre desteğinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Vekil Ersoy, 25 bin çiftçiye 363 milyon 175 bin 684 liralık destek ödemesiyle ilgili, “Kayseri'mizde bulunan hububat üreticilerimizin kışlık ekim için hazırlık dönemi kapsamında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre destekleri Ziraat Bankası kartlarına tanımlanmıştır. Bu kapsamda, 25 bin 102 çiftçimize toplamda 363 milyon 175 bin 684 lira destek ödemesi gerçekleştirildi” dedi.