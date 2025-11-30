Kayseri'deki Millet Bahçesi, Kültür ve Spor Etkinliklerinin Merkezi Oldu

Her Kesime Hitap Eden Donatılar

İçerisinde İl Halk Kütüphanesi, sanat galerisi, açık hava spor alanları, biyolojik gölet, kaykay parkuru, köpek eğitim alanı ve 3 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş parkuru bulunan Millet Bahçesi, farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap ediyor. 326 kamelyalı piknik alanı, 16 kafe ve restoran ünitesi ile vatandaşlara dört mevsim kullanılabilir bir yaşam alanı sunuluyor.

Yıl Boyu Süren Etkinliklerle Renkli Bir Sosyal Hayat

Millet Bahçesi, açıldığı günden bu yana düzenlenen 40'ın üzerinde etkinlikle yüz binlerce kişiyi ağırladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Ulusal Robot Yarışları, Bilim Festivali, Gastronomi Günleri, Sıfır Atık Farkındalık Etkinliği, Çocuk Kitap Fuarı, çeşitli konserler, şenlikler ve spor turnuvaları bu etkinliklerden bazıları oldu. Etkinlikler, belediye organizasyonuyla gerçekleştirilirken çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla geniş kitlelere ulaştı. Özellikle bahçe içindeki sanat galerisinin bir yılda 20'den fazla sergiye ev sahipliği yapması, alanın kültür-sanat hayatındaki yerini güçlendirdi.

Kentin sosyal, kültürel ve sportif hayatına yeni bir dinamik kazandıran Millet Bahçesi, "etkinliklerin merkezi" olma özelliğini sürdürüyor.