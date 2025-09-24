  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği

Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yer alan Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'ndaki öğrenciler koro halinde şarkılar söyleyerek 'Yeşil Vatan' etkinliği kapsamında okul bahçesinde fidan dikti.

Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde yer alan Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu’ndaki öğrenciler “Yeşil Vatan” etkinliği kapsamında okul bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Fidan dikimi sırasında koro halinde şarkılar söyleyen öğrenciler, hazırladıkları “Yeşil Vatan” panosu ile de çevre bilinci ve doğa sevgisi konusunda farkındalık oluşturdu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yeşilhisar'a yeni çarşı yapılıyor
Yeşilhisar’a yeni çarşı yapılıyor
Moğol emiri Hatıroğlu Eşref Bey'in Kayseri'deki yapısı: Hatıroğlu Cami
Moğol emiri Hatıroğlu Eşref Bey’in Kayseri’deki yapısı: Hatıroğlu Cami
Yeşilhisar'a Kültür Evi açıldı
Yeşilhisar’a Kültür Evi açıldı
Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Kayseri'deki 185 şirkete idari ceza uyguladı: İşte O Şirketler
Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Kayseri’deki 185 şirkete idari ceza uyguladı: İşte O Şirketler
Talas'ta Deprem Tatbikatına Tam Not
Talas'ta Deprem Tatbikatına Tam Not
Hulusi Akar'dan Filistin Devleti Tanıma Çağrısı
Hulusi Akar'dan Filistin Devleti Tanıma Çağrısı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!