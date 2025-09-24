Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yer alan Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'ndaki öğrenciler koro halinde şarkılar söyleyerek 'Yeşil Vatan' etkinliği kapsamında okul bahçesinde fidan dikti.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde yer alan Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu’ndaki öğrenciler “Yeşil Vatan” etkinliği kapsamında okul bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Fidan dikimi sırasında koro halinde şarkılar söyleyen öğrenciler, hazırladıkları “Yeşil Vatan” panosu ile de çevre bilinci ve doğa sevgisi konusunda farkındalık oluşturdu.