  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği

Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği

Kayseri'de Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda Yeşil Vatan' etkinliği kapsamında okul bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yer alan Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan" etkinliği kapsamında okul bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uzmanlardan eller ve dudaklar için kış uyarısı: Bol su ve krem
Uzmanlardan eller ve dudaklar için kış uyarısı: Bol su ve krem
Kayseri'de hafta sonu rotası: Millet Bahçesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Millet Bahçesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çitçilere 349 milyon lira destek ödemesi
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çitçilere 349 milyon lira destek ödemesi
Kayseri'nin el sanatları: Yüzyılların birikimi, zengin çeşitler
Kayseri’nin el sanatları: Yüzyılların birikimi, zengin çeşitler
Müdür Erşan, hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi
Müdür Erşan, hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi
Abdussamet Turan'ın Babasından Çağrı: 'Oğlum ve Tüm Aktivistler Kurtarılmalı'
Abdussamet Turan'ın Babasından Çağrı: 'Oğlum ve Tüm Aktivistler Kurtarılmalı'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!