Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği
Kayseri'de Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda Yeşil Vatan' etkinliği kapsamında okul bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yer alan Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan" etkinliği kapsamında okul bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, diktikleri fidanlara can suyu verdi.