Kayseri'deki patlamada acı haber: Ağır yaralanan usta hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan usta 20 gün sonra hayatını kaybetti.

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  • 12.09.2023 17:46
  • Güncelleme: 12.09.2023 19:19
Kayseri'deki patlamada acı haber: Ağır yaralanan usta hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan usta 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 23 Ağustos’ta Anbar Mahallesi Sadık Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir tırın tamir edilen yakıt deposu kaynak yapıldığı sırada patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada usta Ali Ramazan Ulusoy ağır yaralanırken, yanında bulunan tır şoförü İ.H.K. de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemleri aldı.

20 gün sonra yaşamını yitirdi

Patlamada ağır yaralanan Ali Ramazan Ulusoy’un tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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