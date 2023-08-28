Kayseri'deki selde araçlar çamura gömüldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde araçlar çamura gömüldü.
- 28.08.2023 21:27
- Güncelleme: 28.08.2023 22:05
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde araçlar çamura gömüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği taş ve topraklar yolların kapanmasına neden olurken, bazı araçlar da çamura saplandı. Selin etkili olduğu bölgelerde jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Yağışla birlikte bazı evleri su basarken, bahçe duvarları da zarar gördü.
İlçede ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.
İHA
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