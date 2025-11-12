Kayseri'deki şirketin konkordatosu tasdik edildi

Kayseri’de konkordato sürecinde bulunan Çetin Boru Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi için Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’ndan karar çıktı. Mahkeme, şirketin konkordatosunu tasdik ederek; konkordato projesi kapsamında tüm adi borçlarını 10 Kasım 2025 tarihi itibariyle 24 ay taksitle ödemesine karar verdi.

Şirket için verilen mahkeme kararı ise şu şekilde; “Davacı Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan yargılaması sonundan verilen karar gereğince;

“1-Davacının konkordato talebinin kabulü ile, Kayseri ticaret sicil müdürlüğünün 18576 sicil numarasında kayıtlı Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi‘nin konkordato projesinin İİK’nun 305 ve 306 maddeleri uyarınca tasdiki ile, konkordato projesi kapsamında tüm adi borçlarını 10/11/2025 tarihinde ilk taksit olmak üzere 24 ay sürede aylık eşit taksitte ve tasdik tarihinden itibaren değişen oranlarda ticari avans faizi işletilerek ve faizleri ile birlikte ödenmesine,

2-İİK’nun 308/h maddesi uyarınca rehinli alacaklılar bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Konkordato komiserlerinin görevlerine son verilerek İİK’nun 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak mali müşavir Nuh Mehmet Çıklamısır’ın tasdik tarihinden itibaren başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,” karar verilmiş olduğu hususu ilan olunur” ifadeleri yer aldı.