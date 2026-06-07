Kayseri'deki Sivaslı dernekler, Sivaslılar Fedarasyonu çatısı altında birleşti

Kayseri Sivaslılar Fedarasyonu Olağanüstü Kongresi, Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Divan Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Sarıkaya seçilirken kongrede, tüzük değişikliği ve yönetim belirlendi.

Burada bir konuşma yapan Kayseri Sivaslılar Fedarasyonu Başkanı İsa Gün, “Kayseri'de bulunan tüm Sivaslı dernekleri tek çatı altında birleştirmek için yapılmış olan bir genel kuruldur. Tüm katılan derneklerimize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bunu daha önce derneklerimizin içerisinde teklif ettik. Aday olmak isterseniz buyurun biz de destekleyelim diye. Onlar da bizi tercih ettiler, teveccüh ettiler. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tek liste şeklinde genel kurulumuza giriyoruz. Sivaslı dernekler daha öncesinde burada ayrı ayrı gruplar halindeydi. Şimdi tek bir çatı altında olmasının vermiş olduğu bir coşkuyla, bir sevinçle bu kalabalık oluştu. İnşallah kongremizi gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimize de güzel bir Sevcan Orhan konseri hediye edeceğiz, dinleteceğiz. Kongremizin hemen sonrasında yerel sanatçılarımız var: Namık Kemal Bilgin, Gökhan Söndür ve Özlem Çamöz. Yerel sanatçılarımızın ardından Sevcan Orhan konserimizle hemşerilerimizi buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Mehmet Birel ise “Çok şükür ki bu gecemiz hepsinden çok daha anlamlı ve çok daha büyük. Bugün burada Sivaslı Dernekler Federasyonu ile Sivaslı Dernekler Platformu'nu birleştirdik. Milletimiz için sorumluluk bilinciyle hareket ettik. İsa Başkan'la beraber bu yolu beraber yürümeye ve tabii ki arkasındaki bütün derneklerle beraber yürümeye karar verdik. Çok şükür ki dışarıda hemen hemen hiçbir dernek kalmadı. Eğer kaldıysa bir hemşerimiz, en kısa zamanda onlar da bizimle beraber bu şerefli görevi yürüteceğinden hepimiz eminiz” diye konuştu.

Divan Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Sarıkaya, “Bizim bu genel kurulumuz olağanüstü genel kurul. Yani olağanüstü bir ihtiyaç çıktığı için bu genel kurulu yapmak durumunda kaldık. Çünkü birçok derneklerimiz, biraz evvel başkanlarımızın da belirttikleri gibi, yeni yeni dernekler katıldılar topluluğumuza. Yeni yeni arkadaşlarımızı aramızda görmeye başladık. Bunun için de ihtiyaç duyduğumuz tüzük maddelerini değiştirmek ve değiştireceğimiz bu tüzük maddelerine göre de yeni bir yönetim oluşturacağız. Ondan sonra önümüzdeki yıl, yani 2027 yılının mayıs ayına kadar bu yönetimle devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Genel Kurul’un gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Sivaslı derneklerin Kayseri Sivaslılar Fedarasyonu çatısı altında birleşmesi kararı da oy birliği ile kabul edildi.