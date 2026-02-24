Kayseri'deki St. George Kilisesi'ne diplomatik ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarette, kilisede devam eden restorasyon çalışmaları yerinde değerlendirildi. Heyete çalışmaların mevcut durumu ve planlanan koruma projeleri hakkında bilgi verildi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Aslanbay, Kapadokya’nın binlerce yıl boyunca farklı inançların geliştiği önemli bir merkez olduğuna dikkat çekerek bölgenin çok katmanlı kültürel mirasına vurgu yaptı.

Kapadokya’nın farklı kültürlerin bir araya geldiği eşsiz bir dünya mirası alanı olduğunu belirten Aslanbay, “Kilisede yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında sayın büyükelçimizi bilgilendirdik. Binlerce yıl boyunca inançların büyüyüp geliştiği ana merkez olan Kapadokyamız birçok kültürün harmanlandığı bir dünya miras alanı. Bu eşsiz mirası koruma ve yaşatma çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Aslanbay ayrıca nazik ziyaretleri dolayısıyla Büyükelçi Gilda Motta Santos Neves’e teşekkür etti.