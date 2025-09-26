Kayseri'deki tüm ortaokullarda MEBİ tanıtımı yapıldı

MEBİ, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yenilikçi, dijital bir öğrenme platformudur. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri’deki tüm ortaokullarda MEBİ uygulamasının tanıtımını yaptı. Tüm ortaokullarda MEBİ tanıtım videosu izletilerek öğrencilerin sistem hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Tanıtım çalışmalarına il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Yöneticiler, öğrencilere MEBİ’nin sunduğu imkanlar, kullanım alanları ve eğitim sürecine sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler verdi.