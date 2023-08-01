Kayseri'deki yangından acı haber: İşçinin cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında çatıdan çıkamayan işçi hayatını kaybetti.

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  • 01.08.2023 17:30
  • Güncelleme: 01.08.2023 21:32
Kayseri'deki yangından acı haber: İşçinin cansız bedeni bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında çatıdan çıkamayan işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenenlerde ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yangında çatıdan çıkamayan işçi Seydi D.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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