Kayseri'deki yurtlar için toplantı gerçekleştirildi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir'in ve Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katılımıyla yurtlar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda GSB yurtlarında yürütülen projeler, öğrenci ve eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilgili şube müdürleri, yurt müdürleri, yurt eğitim sorumluları, psikologlar, diyetisyenler ve manevi danışmanlar katıldı.

