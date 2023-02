Kayseri'deki yurtlarda 4 bin 800 depremzede misafir ediliyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdür Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’deki yurtlarda 4 bin 800 depremzedenin misafir edildiğini söyleyerek; “Yaklaşık 6 bin depremzedemizi daha misafir edebilecek konumdayız” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 2 depremden 10 il etkilendi. Depremden etkilenen vatandaşlar çevre illerdeki yurtlara yerleştirilirken, bölgede çalışmalar sürüyor. Kayseri’de 4 bin 800 depremzedenin yurtlarda misafir edildiğini dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdür Ali İhsan Kabakcı, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Ben de yaklaşık 1 haftadan bu yana deprem bölgesindeydim. Dün şehrimize intikal ettim. Depremzede misafirlerimizi şehrimizde misafir etme adına Gençlik ve Spor Bakanımız ve valimizin talimatlarıyla yurtlarımızda hazırlıklarımızı yapmıştık. Şu anda 5 yurdumuzda misafirlerimizi kabul ediyoruz. 4 bin 800 civarında depremzedemiz yurtlarımıza girdi. Burada tüm tefrişatımız hazır. 3 öğün yemeğimiz ve ihtiyaç malzemeleri ile depremzedelerimizin ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Psikolojik desteklerimiz ile bakanlığımız çok entegre bir şekilde çalışıyor. Gönüllü ordumuz var. Mesai arkadaşlarımızın başta yurtlar olmak üzere tamamı 7 gün 24 saat esası ile çalışıyor. Biz özellikle ilk çıkış kapısı olduğumuz için depremler olan özellikle Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye gibi bölgelerdeki depremzedelerimizi çıkış noktası olarak Kayseri’de misafir ediyoruz. Kadim şehrimiz Kayseri’mizde hemşehrilerimizin de bu misafirperverliği asla unutulmayacak. Bu sırada biz de teşkilatımız ve kurumumuz olarak her şeyiyle hazırız. Bundan sonrasında da yaklaşık 6 bin depremzedemizi misafir edebilecek konumdayız. Onun da hazırlığını yaptık. Diğer yurtlarımızı da açıyoruz. Daha ötesinde de özel yurtlarımızla da koordinasyon sağlıyoruz. Oraları da kullanılır hale getireceğiz. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Yurtlarda depremzedelerin her türlü ihtiyacının karşılandığını söyleyen Kabakcı, “Depremzedelerimiz ilk ve ikinci depremden sonra çok hızlı bir şekilde evlerini boşalttıkları için ki yakınlarını defnedip, şehrimize gelen misafirlerimizde var. İlk olarak hijyen malzemeleri, kıyafet ve diğer alanlardaki terlik, ayakkabı gibi bütün ihtiyaç malzemelerini market sistemiyle kendilerine sunuyoruz. Burada her şey var. Eksildikçe getiriyoruz. Malzemeleri günlük olarak tamamlıyoruz. Bunun yanında her yurdumuzda doktorumuz var. Revirimiz var. İlk müdahaleyi revirimizde gerçekleştiriyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm depremzedelerimize uzman doktor eşliğinde hizmet veriyoruz. Bunun yanında psikologlarımız var. Psikologlar özellikle gerçekten çok iyi bir donanımla hizmet veriyorlar. Hem bu travmanın atlatılmasıyla ilgili çalışmaları var hem de psikolojik anlamda çalışmalar yürütüyorlar. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü tüm hatlarıyla çalışmalarını yürütüyor” ifadelerini kullandı.