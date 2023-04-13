Kayseri'deki yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi
Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirdikten sonra Kayseri'ye gelen ve yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi.
- 13.04.2023 12:05
- Güncelleme: 13.04.2023 12:36
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirdikten sonra Kayseri’ye gelen ve yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi.
Havaların ısınmasıyla birlikte kuluçka dönemini geçirmek üzere Kayseri’ye gelen leylekler, Hacılar bağlı Hürmetçi Mahallesi’ndeki elektrik direklerinin üzerlerinde bulunan yuvalarına yerleşti. Mahalledeki çoğu elektrik direğinin üzerindeki yuvalarında kalan ve sadece beslenmek için havalanan leylekler, havadan görüntülendi.
İHA
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